Le ministère des Affaires étrangères fait le point sur l’affaire à Rosslare Europort

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué jeudi 11 janvier avoir chargé l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande de contacter les autorités britanniques compétentes et de collaborer au recueil d’informations et de suivre de près le processus d’enquête sur un éventuel réseau de transport illégal de migrants.