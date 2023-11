La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.



Hanoï (VNA) - Comme la situation au Moyen-Orient continue de devenir extrêmement compliquée, à partir du 16 octobre, le ministère des Affaires étrangères a recommandé aux citoyens vietnamiens de quitter Israël de manière proactive dès que possible pour assurer leur sécurité.C’est ce qu’a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question d'un journaliste sur la situation des ressortissants vietnamiens dans la zone de conflit entre Israël et le Hamas.Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères donnée dans l’après-midi du 9 novembre, Pham Thu Hang a indiqué que jusqu'à présent, 13 citoyens vietnamiens étaient rentrés au Vietnam sains et saufs à bord de vols commerciaux et de vols de partenaires ayant des citoyens en Israël, dans un esprit d'humanité.Conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam en Israël a élaboré et mis en œuvre de manière proactive des plans de protection des ressortissants sur place, aidé des citoyens à quitter Israël vers une zone sûre...Pour les citoyens qui restent en Israël, le ministère des Affaires étrangères continue de leur conseiller de quitter rapidement Israël.Le ministère des Affaires étrangères recommande aux citoyens, en cas d'urgence, d’appeler la hotline de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam en Israël et le standard de protection des citoyens du Département consulaire (ministère des Affaires étrangères).Toujours lors de la conférence de presse, Pham Thu Hang a déclaré que les forces compétentes du Myanmar avaient sauvé des centaines d'étrangers, dont des citoyens vietnamiens, des casinos frauduleux de la région frontalière nord du Myanmar. À ce jour, parmi les citoyens étrangers secourus, 166 citoyens vietnamiens ont été identifiés et ces personnes ont été amenées dans une zone sûre dans la région frontalière nord du Myanmar, adjacente à la frontière avec la Chine.Cette région, ainsi qu’un certain nombre d'autres régions et États du Myanmar, sont le théâtre de combats, ce qui rend difficile l'accès et la protection des citoyens. Ces derniers jours, les organes compétents du ministère des Affaires étrangères ont eu des réunions avec l'ambassade du Vietnam au Myanmar, les représentations du Vietnam en Chine, ainsi que les autres organes compétents vietnamiens, sur la protection des ressortissants vietnamiens dans cette région.L'ambassade du Vietnam au Myanmar continue de travailler avec les organes compétents au Vietnam et au Myanmar et les représentations vietnamiennes en Chine pour élaborer des plans visant à protéger les citoyens et les rapatrier dans les plus brefs délais, tout en demandant à la partie birmane de garantir la sécurité, la sûreté, l'hébergement et les conditions de vie des citoyens vietnamiens.A cette occasion, Pham Thu Hang a recommandé aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre ou d’éviter de se rendre dans les régions de l’État Shan ou de l’État de Kayin au Myanmar. Pour les Vietnamiens qui se trouvent actuellement dans l’État Shan ou dans l’État de Kayin, ils doivent rapidement disposer d’un plan proactif pour évacuer en toute sécurité les personnes et les biens vers un pays tiers ou vers le Vietnam. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également insisté sur la nécessité de suivre de près les informations des autorités locales, ainsi que les nouvelles du ministère des Affaires étrangères, y compris celles de l'ambassade du Vietnam au Myanmar et du Département consulaire (ministère des Affaires étrangères).-VNA