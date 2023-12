Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Education et de la Formation a mis à l’honneur samedi 16 décembre à Hanoi les lauréats vietnamiens des olympiades et des concours scientifiques et techniques internationaux de 2023.

Mise à l'honneur des lauréats vietnamiens des olympiades et des concours scientifiques et techniques internationaux de 2023. Photo: VNA

Les 36 candidats envoyés par le Vietnam à ces concours ont tous décroché des prix, certains ayant été premiers lauréats, et le Vietnam a figuré parmi les 10 pays les mieux classés à toutes ces occasions.

Lors de la cérémonie, la vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Ngô Thi Minh, a décerné le certificat de mérite du ministre à 5 lauréats des Olympiades de physique d’Asie et des Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique, ainsi qu’à 37 enseignants et 5 collectifs ayant enregistré des résultats remarquables dans la formation de brillants élèves.

Les enseignants à l'honneur. Photo: VNA

A cette occasion, le Fonds d’encouragement aux études du Vietnam a offert des cadeaux aux enseignants et aux étudiants d'une valeur totale de 142 millions de dôngs. Le Fonds d'assistance aux jeunes talents vietnamiens a présenté aux lauréats des concours scientifiques et techniques internationaux des cadeaux d’une valeur totale de 186 millions de dôngs. – VNA