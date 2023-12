Alfredo Femat Bañuelos rencontre le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation Nguyen Trong Nghia (droite), lors de sa visite au Mexique en août 2023. Photo : VNA





Hanoï (VNA) - La similitude dans la politique diplomatique est le fil conducteur qui relie les relations entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine à travers l’histoire. C'est la fermeté et la cohérence dans l'application des principes diplomatiques, mais l’ouverture et l’adaptation aux évolutions de la situation mondiale.a



C'est ce qu’ont estimé des hommes politiques et des médias latino-américains à l'occasion de la 32e Conférence de la diplomatie du Vietnam en cours à Hanoï.



S'adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information en Amérique latine, Alfredo Femat Bañuelos, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants du Mexique et président du Groupe parlementaire d'amitié Mexique-Vietnam, a estimé que les liens étroits entre le Mexique et le Vietnam étaient une preuve claire des principes et des valeurs que les deux pays partageaient. Ce sont les similitudes dans l'histoire de lutte pour la libération nationale, dans la politique étrangère indépendante et autonome, ainsi que dans la longue histoire de la culture nationale.



Des activités diplomatiques efficaces contribuent également à transmettre une image positive du Vietnam aux amis des cinq continents. C'est un pays ayant une croissance économique incroyable, un pays avec une longue histoire culturelle, une vie riche en identité et un pays sortant de nombreuses produits de qualité.



Pour Pedro Gellert, journaliste chevronné du journal Regeneración, porte-parole officiel du Parti au pouvoir, le Mouvement de régénération nationale (MORENA) au Mexique, l'une des contributions importantes apportées par la diplomatie vietnamienne est de faire connaître au monde le Vietnam qui suit constamment la voie du socialisme avec des réalisations de développement socio-économique impressionnantes.

Il a affirmé que, comme de nombreux pays d'Amérique latine, la politique étrangère du Vietnam se développait à partir de la politique intérieure, ce qui implique le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, le maintien du dialogue, le règlement par voie diplomatique des différends entre les pays et entre les relations en se basant sur les principes d'égalité et de respect mutuel.



Depuis le Venezuela, le journaliste Ángel Miguel Bastidas González du journal Correo del Orinoco a souligné l'importance de la "diplomatie du bambou" du Vietnam, soulignant qu'avec cette politique, le Vietnam a très bien réussi à maintenir des relations efficaces avec les grandes puissances, tout en assurant les intérêts nationaux. - VNA