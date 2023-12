Que ce soit en ligne ou dans les rues, l'atmosphère de Noël est bien présente.Photos : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Dans de nombreux grands magasins à Hanoï, l'atmosphère de Noël est déjà palpable, attirant une foule de clients venus acquérir des objets décor et immortaliser l'instant par des clichés. Le marché de Noël s'est également animé en ligne.



Grande diversité de modèles

Les sapins de Noël sont les articles les plus courants, disponibles dans de nombreuses tailles. Les petits sapins vont de 200.000 à 500.000 dôngs. Les sapins de 1,5 à 2 mètres de haut sont vendus entre 1.000.000 et 2.000.000 dôngs. Les sapins en bois de cannelier ont des prix plus élevés, allant de 5.000.000 à 7.000.000 dôngs en fonction des décorations incluses.



Selon les propriétaires de magasins, les clients se concentrent principalement sur les sapins de Noël et les bonhommes de neige en mousse de taille moyenne, adaptés à la décoration intérieure. Les couronnes, les bonnets, les biscuits et les peluches bonhommes de neige restent les choix préférés des jeunes.

Le pouvoir d’achat est encore limité

Bien que les produits de Noël soient disponibles à la vente depuis longtemps, avec une large gamme de modèles, de styles et des prix abordables, selon certains commerçants, les ventes restent plus faibles que l’année précédente.







Les crochets de décoration de Noël ont des prix allant de 50.000 à 100.000 dôngs, selon leur taille et leur complexité.Photos : CTV/CVN

Mme Bich, propriétaire d’un magasin dans la rue Hàng Ma, partage : "Cette année, le volume des ventes représente seulement 80 à 85% du marché de l’année dernière. Les principaux clients sont des entreprises, des cafés, des hôtels, etc. Je pense que cela peut être dû à la situation économique inflationniste. Cette année, de nombreuses personnes réutilisent les articles de l’année précédente". De nombreux petits commerçants ont également réduit leurs achats et leur nombre d’employés en raison des difficultés économiques.

Thu Hiên, étudiante à l’Université de la culture de Hanoï, partage : "Cette année, les décorations sont belles et offrent plus de choix que l’année dernière. Cependant, j’ai l’habitude d’acheter en ligne, donc je me rends en ville uniquement pour prendre des photos avec des amis et vivre l’ambiance de Noël".

Le marché en ligne en vogue



Aux côtés du marché traditionnel, le marché en ligne se développe de plus en plus. Beaucoup de personnes se tournent vers les achats en ligne en partie pour la commodité, car elles n’ont pas besoin de se rendre physiquement en magasin, et en partie parce que les prix sur les plateformes commerciales telles que Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop... sont de 5 à 10% moins chers et bénéficient de réductions. Les petits commerçants créent également des canaux de vente en ligne pour répondre à la demande des clients et augmenter leurs revenus.

Les jeunes prennent des photos et posent devant un magasin à Hanoï.Photo : CTV/CVN/VNA

Les accessoires de décoration ont des prix variés. Les guirlandes, les autocollants pour vitres, les boules décoratives, les bonhommes de neige... coûtent entre 10.000 et 100.000 dôngs. Les sapins de 1,5 mètre de haut oscillent entre 200.000 et 500.000 dôngs, tandis que les sapins de 1,8 à 2 mètres varient entre 550.000 et 1.500.000 dôngs, soit une réduction de 10 à 15% par rapport à un achat en magasin.

Mme Cân Trang, domiciliée dans l’arrondissement de Dông Da, partage : "Je suis très réticente à négocier le prix des produits en magasin. Il y a des articles que je trouve beaux et que j’aime beaucoup, mais le prix élevé me fait hésiter, et je dois demander le prix de nombreux autres articles. Le fait de ne pas afficher directement les prix sur les produits est quelque peu gênant lors des achats". - CVN/VNA