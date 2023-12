Le leader du PCV préside la conférence de la Commission militaire centrale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong qui est également secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé le 25 décembre à Hanoï la 8e conférence, du mandat 2020-2025, destinée à faire le bilan de son travail au cours de 2023 et à définir les priorités pour 2024.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a salué les réalisations du travail de direction de la Commission militaire centrale pour la mise en œuvre des missions politiques de 2023.

Il a demandé à la Commission militaire centrale de continuer de remplir efficacement son rôle d'état-major stratégique en matière militaire et de défense nationale pour le PCV et l'État, en mettant en œuvre efficacement la Résolution du 8e plénum du XIe Comité central du Parti sur la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation, et d'autres sur le développement socio-économique et la sécurité des six régions économiques du pays.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong (2e, droite) à la conférence. Photo: VNA

Il a également proposé d'améliorer les capacités de prévision stratégique, d'éviter la négligence, d'intensifier la combativité et la synergie de l'ensemble du système politique et du peuple dans la promotion de la défense nationale, tout en construisant une Armée populaire révolutionnaire, officielle, élitiste et moderne d'ici 2030.

Il a évoqué l'importance de l'intégration internationale et de la diplomatie de défense, de la participation active et responsable aux activités de maintien de la paix, d'aide humanitaire, de recherche et de sauvetage, de secours en cas de catastrophe.



Il a également souligné la nécessité d'améliorer la vie matérielle et spirituelle des officiers et des soldats, notamment ceux stationnés dans les zones reculées, frontalières et insulaires. -VNA