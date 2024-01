Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a adressé jeudi 18 janvier ses félicitations à Tamura Tomoko pour son élection à la présidence du Présidium du Comité central du Parti communiste japonais (PCJ) du 29e mandat.

La nouvelle présidente du Parti communiste japonais Tamura Tomoko. Photo: Kyodo/The Japan Times

Félicitant le PCJ pour son 29e congrès réussi et Tamura Tomoko pour son élection, le leader du PCV a salué le fait que ces 102 dernières années, le PCJ est resté cohérent dans l’objectif d’une révolution démocratique vers une révolution socialiste et dans l’objection aux guerres et à l’hégémonisme et attachait de l’importance au développement de la théorie sur le socialisme et à la construction de ses politiques, de sa plate-forme et de son organisation.Il a exprimé sa conviction que le PCJ mettra en œuvre avec succès la résolution de son 29e congrès afin de devenir de plus en plus fort, de promouvoir son prestige et sa stature dans la société japonaise et de contribuer activement à la paix, à l’amitié, à la coopération et au développement dans la région et le monde.Dans son message, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également exprimé sa joie que la solidarité et l’amitié traditionnelles entre les deux Partis aient été consolidées et développées.Il a également affirmé sa volonté de collaborer avec la nouvelle direction du Parti communiste japonais dans le but de maintenir les échanges bilatéraux, accroître les discussions théoriques et renforcer les soutiens mutuels au sein des forums multilatéraux. – VNA