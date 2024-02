Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens décorent souvent leurs maisons avec des fleurs de pêcher, des fleurs d’abricotiers et des kumquats pendant le festival du Nouvel An lunaire (Têt) dans l’espoir de chance, de richesse et de bonheur pour leur famille.

Fleurs de pêcher – Prospérité et développement

Les fleurs de pêcher symbolisent le printemps. Photo: VNA

Pour les Vietnamiens, en particulier dans le Nord, les fleurs de pêcher sont la fleur du Têt et un élément indispensable de chaque famille vietnamienne à cette occasion. La fleur est considérée comme un symbole sacré du renouveau et de la croissance.

Les pêches sont un symbole de la longévité et apportent l’espoir d’une longue vie à tous les membres de la famille.

Pendant ce temps, les fleurs de pêcher apportent également un sentiment de romance et de prospérité, apprécié des jeunes en quête d’amour.

On pense également que les fleurs rouges contiennent l’essence du «ngu hanh» – les cinq éléments de base (métal, bois, eau, feu et terre) qui peuvent chasser les mauvais esprits et apporter la paix et le bonheur aux gens. Beaucoup pensent que le rouge est la couleur de la prospérité.

Comme ils symbolisent également la croissance, les gens disposent une branche de fleurs de pêcher chez eux pendant le Têt dans l’espoir d’une année de bonne santé, de prospérité, de richesse et de joie.

Fleurs d’abricot jaune - Richesse et noblesse

L'abricotier, la fleur du Têt dans le Sud. Photo: VNA

Alors que les habitants du Nord décorent leur maison avec des fleurs de pêcher, les fleurs d’abricot jaune (Ochna integerrima) sont le symbole du Têt pour ceux du Sud. La couleur jaune de la fleur symbolise la richesse et l’espoir.

Ce qui signifie que les habitants du Sud cueillent souvent les feuilles des abricotiers jaunes dans l’espoir que les fleurs seront en pleine floraison le premier jour du Nouvel An lunaire, ce qui, pensent-ils, attirera la bonne fortune.

Même si les pétales de fleurs dorés reflètent magnifiquement les rayons du soleil, les clients préfèrent les arbres qui n’ont pas encore fleuri car ils souhaitent que les fleurs d’abricots s’épanouissent au début d’une nouvelle année.

Les Vietnamiens croient que les fleurs d’abricot à sept pétales apporteront une grande fortune au cours de la nouvelle année.

Kumquat – Diversité et bonheur

Les kumquats symbolisent la prospérité. Photo : VNA Les kumquats symbolisent la prospérité. Photo : VNA

Outre les fleurs de pêcher et d’abricotier, les Vietnamiens décorent également leurs maisons et bureaux avec des kumquats au Têt.

Les kumquats symbolisent la prospérité car ils sont toujours chargés de fruits. Pendant le Têt, on pense que plus il y a de fruits sur un kumquat à l’intérieur d’une maison, plus la chance viendra au propriétaire au cours de la nouvelle année.



Un kumquat avec de nombreux fruits rend une maison plus lumineuse et plus chaleureuse, surtout par temps froid dans le nord.



Un bel arbre kumquat avec une grosse racine et un tronc court divisé en de nombreuses petites branches représente la réunion d’une famille multigénérationnelle. - VNA