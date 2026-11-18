Shenzhen (VNA) – En marge de la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le matin du 18 novembre à Shenzhen, la présidente du Pérou, Keiko Fujimori, à l’occasion de sa participation à cet événement et de ses activités bilatérales en Chine.

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants se sont félicités des avancées positives enregistrées dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Pérou, à l’occasion du 32e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (14 novembre 1994 – 14 novembre 2026).

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement de ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Pérou, considéré comme un ami proche et un partenaire important du Vietnam en Amérique latine.

Dans cette perspective, afin de rendre les relations bilatérales toujours plus approfondies, substantielles et efficaces, il a proposé aux deux pays de continuer à promouvoir une coopération concrète dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a également souhaité que le Pérou continue de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir et développer leurs activités dans le pays, notamment au groupe Viettel. Le dirigeant vietnamien a par ailleurs appelé le Pérou à soutenir le Vietnam dans l’organisation de l’APEC 2027 et invité la présidente Keiko Fujimori à effectuer une visite au Vietnam à une date qui lui conviendrait, ainsi qu’à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, prévue sur l’île de Phu Quoc.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et la présidente péruvienne Keiko Fujimori. Photo: VNA

Pour sa part, la présidente Keiko Fujimori a souligné les relations d’amitié traditionnelle entre le Pérou et le Vietnam et exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines présentant des atouts et des intérêts communs pour les deux pays, notamment l’économie numérique, le commerce des produits agricoles, l’énergie et l’exploitation minière.

Soulignant que le Pérou et le Vietnam étaient tous deux des économies fortement ouvertes sur l’extérieur, elle a salué l’intérêt des entreprises vietnamiennes pour les investissements au Pérou, en particulier dans les secteurs de l’économie numérique et du commerce. Elle a également invité le dirigeant Tô Lâm à effectuer prochainement une visite d’État au Pérou.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur coordination étroite et de se soutenir mutuellement au sein des mécanismes multilatéraux, notamment les Nations unies, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’APEC, ainsi que de promouvoir la coopération entre l’ASEAN et l’Amérique latine.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié la présidente péruvienne pour son invitation et l’a acceptée, en exprimant le souhait d’effectuer une visite au Pérou à une date appropriée.- VNA