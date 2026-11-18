



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu, mardi soirée, 17 novembre, à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité provincial du Parti du Guangdong, à l’occasion de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 et de sa visite de travail en Chine.



Lors de cette rencontre, le dirigeant Tô Lâm s’est déclaré heureux de revenir dans le Guangdong, une province entretenant des liens d’amitié traditionnels avec le Vietnam et étroitement liée à l’histoire révolutionnaire vietnamienne. Félicitant la province pour ses réalisations en matière de développement, notamment pour son rôle moteur dans les domaines économique, industriel et technologique en Chine, ainsi que pour sa contribution importante à la construction de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, le dirigeant vietnamien a exprimé sa conviction que le Guangdong continuerait à mettre en œuvre avec succès les orientations stratégiques définies par le Parti et l’État chinois, et à enregistrer de nouveaux progrès dans le développement de haute qualité et la modernisation à la chinoise.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm (gquche) et Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité provincial du Parti du Guangdong. Photo : VNA





Il a également souligné que le choix du Guangdong pour accueillir les activités de l’APEC 2026 témoignait de son rôle de premier plan dans la coopération régionale en Asie-Pacifique.



De son côté, Huang Kunming s’est dit honoré et heureux d’accueillir le dirigeant Tô Lâm dans le Guangdong à l’occasion de sa participation au Sommet de l’APEC 2026. Il a affirmé que le Comité provincial du Parti, les autorités et la population du Guangdong accordaient une importance particulière à l’amitié et à la coopération concrète avec le Vietnam, et qu’ils continueraient à mettre en œuvre de manière globale et efficace les importantes orientations communes dégagées par les deux dirigeants des deux Partis et des deux pays.



Les deux parties ont évoqué les liens historiques d’amitié et de solidarité entre les mouvements révolutionnaires des deux pays dans le Guangdong. Elles ont également salué les résultats très positifs enregistrés dans les échanges et la coopération entre les deux parties depuis la visite du dirigeant Tô Lâm dans cette province, en août 2024.



La coopération bilatérale a notamment enregistré une croissance soutenue des échanges commerciaux, qui représentent une part importante du commerce entre les deux pays. Les investissements se sont davantage orientés vers les hautes technologies et l'industrie manufacturière avancée, tandis que la coopération dans les infrastructures, les sciences et les technologies ouvre de nouvelles perspectives.



Évoquant les orientations de coopération pour la période à venir, le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé aux deux parties de continuer à valoriser les mécanismes de coopération existants entre le Guangdong et les ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens, et de mener à bien trois missions prioritaires.



Il s'agit, premièrement, de jouer un rôle pionnier dans la concrétisation des orientations communes de haut niveau relatives au renforcement du partage d'expériences en matière d'édification du Parti et de gouvernance du pays ; deuxièmement, de prendre l'initiative dans la promotion d'une coopération concrète et de haute qualité entre les deux pays ; et, troisièmement, de renforcer les échanges entre les peuples afin de consolider davantage les fondements sociaux des relations bilatérales.



Dans cet esprit, le dirigeant vietnamien a proposé de promouvoir la connectivité entre la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et les provinces et villes vietnamiennes, de renforcer les liens entre les chaînes de production et d'approvisionnement, et d'associer les investissements au transfert de technologies et à la formation des ressources humaines, afin de permettre aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes de valeur.



Il a également encouragé le Guangdong à accroître ses importations de produits vietnamiens présentant des avantages compétitifs et à renforcer les connexions logistiques. Les deux parties devraient intensifier la coopération directe entre les universités, les instituts de recherche, les centres d'innovation et les entreprises scientifiques et technologiques, ainsi que partager leurs expériences en matière d'organisation de l'APEC.



Le dirigeant Tô Lâm a par ailleurs souhaité que les deux parties mettent en œuvre efficacement l'Année de la coopération touristique Vietnam-Chine, en associant le développement du tourisme à la valorisation des sites historiques liés au président Hô Chi Minh et à l'histoire révolutionnaire des deux pays dans le Guangdong. Il a également appelé à renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la culture, des arts et des sports.



Partageant pleinement les orientations importantes formulées par le dirigeant Tô Lâm, Huang Kunming a affirmé que le Guangdong s'attacherait à renforcer davantage les liens d'amitié et à promouvoir une coopération concrète dans différents domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies.



Il a souligné que le Guangdong était prêt à partager ses acquis en matière de développement, à encourager les grandes entreprises et les entreprises de haute technologie à investir au Vietnam, ainsi qu'à accroître ses importations de produits agricoles et de fruits vietnamiens.



Le responsable chinois a également affirmé que le Guangdong continuerait à préserver les sites historiques liés aux activités du président Hô Chi Minh et des figures révolutionnaires vietnamiennes des générations précédentes dans la province. Il a enfin exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme et de l'éducation et de la formation, ainsi que les échanges amicaux et la compréhension mutuelle entre les habitants du Guangdong et ceux des différentes localités vietnamiennes.- VNA