Tokyo (VNA) - Le consul général du Vietnam dans la ville japonaise d’Osaka, Ngô Trinh Hà, et des représentants d’associations et d’entreprises vietnamiennes ont remis une aide financière de 600.000 yens au bureau préfectoral d’Ishikawa pour soutenir les habitants touchés par le séisme survenu au début de l’année.

Le représentant du comité de mobilisation de fonds a présenté le don au représentant en chef d'Ishikawa. Photo : VNA

Le don, apporté par les Vietnamiens de la région du Kansai, va aux habitants des villes de Suzu et Wajima.



Lors de la cérémonie de remise, Ngô Trinh Hà a exprimé ses condoléances et sa sympathie aux victimes le séisme, et a exprimé son espoir que les autorités d’Ishikama continuent de soutenir les Vietnamiens de cette ville pour surmonter les difficultés causées par le séisme.



Pour sa part, le représentant d’Ishikawa à Osaka, Yukinori Yamashita, a remercié les amis vietnamiens, considérant l’aide comme un encouragement à la fois spirituel et matériel pour la préfecture en ces temps difficiles.



Ishikawa, où vivent plus de 5.000 résidents vietnamiens, a récemment été la plus durement touchée par le séisme et le tsunami majeurs du 1er janvier. Immédiatement après les catastrophes, le consulat général a guidé les associations et les entreprises vietnamiennes de la région pour créer un comité de mobilisation de fonds, apportant une assistance aux victimes. et mettre en œuvre rapidement les plans de secours. - VNA