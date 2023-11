Le président Vo Van Thuong (7e à partir de la gauche) et des enseignants. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l'occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), le président Vo Van Thuong a rendu visite le 13 novembre aux enseignants de l'Université des sciences sociales et humaines (l’Université nationale du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville).



Le président Vo Van Thuong a adressé ses meilleurs vœux aux enseignants de cette université et apprécié les réalisations obtenues récemment par l’école.

Le président Vo Van Thuong prend la parole. Photo: VNA



Réaffirmant la volonté du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, il a souligné l’importance des sciences et de l’éducation, dont le rôle crucial des sciences sociales et humaines, pour réaliser cette aspiration.



Le président Vo Van Thuong a affirmé que les intellectuels et les ressources humaines de qualité constituaient la force essentielle dans le processus d'industrialisation et de modernisation du pays.



Le président Vo Van Thuong et des enseignants de la faculté de phisolophie. Photo: VNA

Pour l'Université des sciences sociales et humaines, le président Vo Van Thuong l’a encouragée à poursuivre l’innovation dans la pensée et l'action, à améliorer constamment la qualité de la formation et de la recherche. Il a également suggéré que l'école accorde une attention particulière à l'innovation en matière de gestion et d'administration, en mettant l'accent sur la formation, la promotion et l'attraction d'enseignants hautement qualifiés...

Le président Vo Van Thuong remet des cadeaux à des étudiants exceptionnels. Photo: VNA



À cette occasion, le chef de l'Etat a accordé une somme de 100 millions de dongs au programme d'encouragement aux études de l'école et a remis 20 bourses à des étudiants exceptionnels de l'établissement.



Le même jour, le président Vo Van Thuong a rendu visite au professeur associé et docteur Vu Tinh, ancien vice-recteur de l'Université des sciences sociales et humaines, ancien directeur du Centre de théorie politique de l'Université nationale du Vietnam, Ho Chi Minh-Ville. -VNA