Le président Vo Van Thuong et les délégués lors de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 9 novembre, au Palais présidentiel, le président Vo Van Thuong a rencontré une centaine d’artisans exceptionnels honorés dans le cadre du Festival de la conservation et du développement des villages de métiers du Vietnam en 2023.



Lors de la rencontre, le chef de l’État a apprécié le développement des villages de métiers vietnamiens ces dernières années, créant de nombreux emplois et apportant une contribution importante à la préservation et à la promotion des belles valeurs culturelles du peuple vietnamien.



Vo Van Thuong a également loué le dévouement et les contributions des artisans et des travailleurs qualifiés dans le domaine de l'artisanat, contribuant au développement socio-économique local et national, à préservation et au développement des valeurs culturelles de la nation.



Le président a demandé aux organes concernés de continuer à perfectionner les mécanismes et les politiques visant à favoriser le développement des villages de métiers, de compléter les politiques de rémunération des artisans et de promotion de la créativité et de l’innovation dans l’artisanat...



De leur côté, les représentants des artisans ont affirmé que les politiques du Parti et de l'État avaient apporté une contribution importante au fort développement des villages de métiers. Ils ont émis le souhait de continuer de bénéficier du soutien du Parti et de l’État.-VNA