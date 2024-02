Le chef de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê rend hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67 . Photo: quochoi.vn

Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67 du site de la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh, mardi 6 février, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024.

Inaugurée le 20 juillet 1967, la maison 67 se situe à 30 m derrière la maison sur pilotis où vécu l'Oncle Hô. Le mur de plus de 60 cm d’épaisseur et le plafond de plus d’un mètre d’épaisseur sont en béton armé… C’était le lieu de réunion du Président Hô Chi Minh et du Bureau politique pendant l’escalade militaire des Américains au Nord (1967-1969), le lieu où il fut aussi soigné et où il rendit son dernier souffle.

En 2023, l'Assemblée nationale a accompli le plus gros travail depuis le début de sa 15e législature, avec de nombreuses tâches difficiles, complexes et sans précédent, en tête l’examen et la décision de 84 questions dans divers domaines législatifs.

Les décisions de l'Assemblée nationale ont rapidement créé un cadre juridique pour mettre en œuvre les politiques centrales, répondant aux exigences les plus urgentes, apportant une contribution importante à assurer la stabilité et le développement du pays.

Vuong Dinh Huê s'engage à continuer à mettre en œuvre efficacement les tâches de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions nationales importantes et les affaires étrangères.

Le président de l’Assemblée nationale a aussi saisi cette occasion pour souhaiter aux membres du personnel de la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh une nouvelle année pleine de bonheur et de santé. -VNA