Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En raison des évolutions complexes du COVID-19, le ministère de l'Éducation et de la Formation a mis à jour le calendrier de retour à l'école des élèves dans les 63 villes et provinces du pays après les vacances du Nouvel An lunaire.

Concrètement, 14 villes et provinces (Kien Giang, Ha Tinh, Bac Kan, Ca Mau, Da Nang, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong, Nam Dinh, Nghe An, Quang Tri, Thua Thien - Hue, Tien Giang et Lang Son), ont décidé de laisser se reposer les élèves jusqu'au 17 février.

La province de Yen Bai permet aux élèves de rester chez eux jusqu'au 19 février.

Les écoles sont temporairement fermées jusqu’au 21 février dans 17 provinces (Quang Nam, Hau Giang, Bac Ninh, Ben Tre, Binh Duong, Binh Phuoc, Binh Thuan, Ha Nam, Tra Vinh, Quang Ngai, Phu Tho, Ninh Binh, Hoa Binh, Dak Nong, Lai Chau, Vinh Long et Quang Ninh) et jusqu'au 22 février dans six autres (Thanh Hoa, An Giang, Lao Cai, Quang Binh, Soc Trang và Bac Lieu).

Les élèves de dix villes et provinces que sont Tay Ninh, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Phu Yen, Thai Nguyen, Binh Dinh, Dien Bien, Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Long An, retourneront en classe plus tard, le 1er mars.

La réouverture des écoles à Son La, Thai Binh, Bac Giang, Can Tho, Dong Thap, Hai Duong, Hai Phong, Hung Yen, Kon Tum, Ninh Thuan, Vinh Phuc, Cao Bang, Tuyen Quang, Gia Lai et Ha Giang, est repoussée jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel ordre.

Selon le ministre de l'Éducation et de la Formation, le secteur doit promouvoir et améliorer l'efficacité de l'enseignement en ligne. -VNA