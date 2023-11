Le nouvel ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, et la vice-ministre permanente brésilienne des Affaires étrangères, Maria Laura da Rocha. Photo: VNA Brasilia (VNA) - En recevant le 17 novembre à Brasilia le nouvel ambassadeur du Vietnam, Bui Van Nghi, la vice-ministre permanente brésilienne des Affaires étrangères, Maria Laura da Rocha, s'est engagée à promouvoir les relations entre le Brésil et le Vietnam dans de nombreux domaines.

Elle s'est dite confiante en les capacités de l'ambassadeur Bui Van Nghi de mener à bien la mission qui lui a été confiée, contribuant ainsi aux relations entre les deux pays.

L'ambassadeur Bui Van Nghi a affirmé qu'il ferait de son mieux pour renforcer l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Brésil, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans les plus brefs délais.

Maria Laura da Rocha et Bui Van Nghi ont convenu de promouvoir la mise en œuvre efficace des plans de coopération dans les temps à venir, dont les échanges de délégations, en particulier celles de haut niveau.

Ils sont également convenus de renforcer la coopération dans de nombreux domaines comme la politique, la diplomatie, le commerce, l'investissement, l'emploi, l'éducation, la culture, la santé, les sciences et technologies, le tourisme, les échanges entre les peuples. -VNA

