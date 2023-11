Cérémonie de lancement de la base de données des documents juridiques sur l’armée et la défense. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a inauguré le 6 novembre, à Hanoï, la base de données des documents juridiques sur l’armée et la défense et un spectacle intitulé "Promouvoir l'esprit de primauté du droit".

Cet événement spécial témoigne des efforts du ministère de la Défense dans l'application des technologies de l'information, la transition numérique, la gestion des documents juridiques et la mise en œuvre de la gestion étatique de l'armée et de la défense. La base de données des documents juridiques sur l’armée et la défense est l'un des efforts importants contribuant à la réalisation de l'objectif de transition numérique au sein du ministère de la Défense.

Lors de l’événement, les délégués ont appuyé sur le bouton pour lancer la base de données des documents juridiques sur l'armée et la défense.

Le général de corps d'armée Vo Minh Luong, vice-ministre de la Défense, s'exprime à l'événement. Photo: VNA



Selon le général de corps d'armée Vo Minh Luong, vice-ministre de la Défense, avec des thèmes, des contenus et des formes riches, les activités en réponse à la Journée du droit vietnamien (9 novembre) au sein de l'armée se sont concentrées sur la mise en œuvre des tâches politiques clés et des événements politiques et juridiques du pays ; l’élaboration et le perfectionnement des politiques juridiques ; la sensibilisation, l’éducation et la mise en œuvre de la Constitution de 2013 ainsi que de nouveaux documents juridiques.

Afin d'obtenir de meilleurs résultats à l'avenir, il a demandé aux comités du Parti, aux commandants des agences, des unités et des officiers et soldats de l'armée de continuer à s’intéresser à l’édification et au perfectionnement des institutions militaires et de défense, de mettre en service et d’améliorer la base de données des documents juridiques sur l'armée et la défense, de mettre à jour rapidement les documents juridiques, de sensibiliser les gens au respect de la loi afin que la Constitution et les lois soient pleinement comprises et mises en œuvre. –VNA