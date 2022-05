Hanoï (VNA) – L’Union des agriculteurs du Vietnam et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) ont lancé le 31 mai à Hanoï un projet sur la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre et autres comportements préjudiciables.



Ce projet, pour la période 2022-2026, bénéficie d'un budget de 7 millions de dollars. S'inscrivant dans le cadre du 10e programme national de l'UNFPA pour le Vietnam pour la période 2022 - 2026, il sera mis en œuvre à Hanoï, Thanh Hoa, Da Nang et Lam Dong.



Selon l'UNFPA, le projet soutiendra le plaidoyer et les conseils sur la modification de la loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique et de la loi sur l'égalité des sexes. Il développera et mettra également en œuvre des initiatives innovantes sur la base des techniques numériques pour mobiliser la participation des communautés afin d’empêcher ensemble les violences sexistes. Le projet prévoit également de piloter un centre de crise pour hommes afin de construire des relations égales, saines et sans violence.



Les résultats de l'Enquête nationale sur les violences faites aux femmes au Vietnam en 2019 soutenue par l'UNFPA montrent que la prévalence de la violence faite aux femmes est plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain, avec un taux respectivement de 28% et 22%. L'Union des agriculteurs du Vietnam a mis en place en décembre 2021 une ligne d'assistance téléphonique gratuite au 1800.1768 ainsi qu'un site web de messagerie spécial, avec le soutien technique et financier de l'UNFPA, pour assister les femmes exposées au risque de violence en zone rurale.-VNA