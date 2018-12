Cérémonie de lancement du Prix de l’innovation le 18 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 18 décembre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie annonçant le lancement du Prix de l’Innovation 2019.



Lors de cette dernière, Nguyên Thành Phong, président du comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré: "Les réalisations socio-économiques de la ville sont issues de nombreux facteurs, grâce notamment au dynamisme et à la créativité des citadins. C'est la plus grande ressource qui contribue vraisemblablement au développement de la ville".



Au cours de ces dernières années, la ville a lancé et lance de nombreux mouvements de créations pour différents groupes ciblés. Ces derniers ont apporté du dynamisme et de la créativité à la population citadine. Cependant, le potentiel de recherche et d’innovation de la ville est encore plus important qu’on ne le pense. Ainsi, la Mégapole lance le Prix de l'innovation 2019 afin d’encourager et promouvoir les idées et les œuvres collectives et individuelles dans sept domaines.



Le prix de l'innovation de Hô Chi Minh-Ville sera attribué à 7 thématiques dont les ouvrages de recherches (solutions-produits-services-innovations), les œuvres et compositions d'artistes, les réformes administratives, les produits médiatiques innovants, les modèles efficaces en matière d'étude et de pensée à suivre, l'éthique et le style de Hô Chi Minh et enfin les start-up.



Les Prix 2019 se diviseront en 70 récompenses répartis dans les sept groupes ci-dessus. Dans chacun des groupes, le premier prix aura une valeur de 100 millions de dongs, le deuxième prix 80 millions et le troisième 60 millions. Toutes les unités et autres entreprises peuvent commencer à déposer des dossiers de candidature dès le 18 décembre 2018 au jury qui continuera de les recevoir jusqu’au 30 janvier 2019. Le Comité populaire de Hô Chi Minh-ville organisera une cérémonie de remise des prix en avril 2019.-CVN/VNA