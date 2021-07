Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Arena Multimedia, en collaboration avec le Centre d'assistance des initiatives pour le développement communautaire (SCDI) et l'organisation Vietnam Cleen & Green, ont récemment lancé le concours Show It NOW 2021.

Ayant pour thème "Green Your Mind", ce concours vise à sensibiliser les jeunes à avoir une vie verte, saine et civilisée et à cultiver les bonnes qualités.

Il est ouvert aux jeunes âgés de 15 à 30 ans. Les candidats peuvent envoyer des dessins, photos, designs et vidéos au comité d’organisation d’ici le 15 août. La valeur totale des prix est de plus de 600 millions de dongs.-VNA