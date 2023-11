L’Assemblée nationale adopte la Résolution sur la répartition du budget d’État pour l'année 2024. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Avec 89,88% d’approbation, les députés ont approuvé la résolution sur le plan d’allocation du budget de l’Etat pour 2024, lors de la séance de travail, vendredi 10 novembre, de la 6e session de la 15e Assemblée nationale (AN).

Suite au budget adopté par l’AN, la recette annuelle totale de l'État devrait être de 852.682 milliards de dông. La dépense totale de l’État pour l’année devrait atteindre 1.225.582 milliards de dông.

L'AN a chargé le gouvernement d'attribuer les tâches liées aux recettes et dépenses du budget de l'État et les niveaux d'allocation du budget central à chaque ministère, agence centrale et chaque province et ville au ressort central conformément aux dispositions de la loi sur le budget de l'État.



Le gouvernement doit renforcer la discipline financière, gérer strictement les violations et les obstacles qui ralentissent l’allocation de capitaux, la mise en œuvre et le décaissement des capitaux, individualiser la responsabilité des dirigeants en cas de lenteur de de décaissement des capitaux. -VNA