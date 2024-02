Hanoï (VNA) - L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, a exprimé l'espoir que le Vietnam devienne bientôt l'un des « puissants dragons économiques » de la région.

Dans une interview accordée à un journaliste de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), À l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Dragon 2024, l'ambassadeur Mohammed Ismaeil A. Dahlwy a rappelé une année passionnante dans les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, ainsi que ses expériences lors du Têt traditionnel au Vietnam.



L'ambassadeur d'Arabie Saoudite a déclaré que l'année 2023 pourrait être considérée comme un moment phare dans les relations entre les deux pays. Les deux parties ont activement échangé des délégations à tous les niveaux et ont eu de nombreux contacts fructueux, notamment la visite du Premier ministre vietnamien en Arabie Saoudite en octobre 2023. Cette visite a contribué à approfondir les relations bilatérales et à renforcer les liens entre deux organisations régionales, le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Il s'agit du premier voyage d'affaires d'un Premier ministre vietnamien en Arabie Saoudite et de la deuxième visite d'un haut dirigeant vietnamien en 13 ans, depuis la première visite en 2010.



Au cours de cette visite, les deux parties ont organisé avec succès le Forum des affaires Vietnam-Arabie Saoudite et ont signé cinq accords de coopération dans les domaines de la justice, de la diplomatie, de la prévention de la criminalité, du tourisme et de la promotion du commerce. Ces accords ont complété le cadre juridique et créé des conditions favorables pour la coopération bilatérale future, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy. Photo : VNA



L'Arabie saoudite accorde une grande importance au développement des relations de coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines. Cela se reflète clairement dans la visite de travail au Vietnam du ministre saoudien du Tourisme, Ahmed bin Aqeel-Khateeb, ainsi que dans le succès de l'organisation du Forum des affaires Vietnam-Arabie saoudite et de la 5e session du Comité mixte Vietnam-Arabie saoudite..., a-t-il affirmé.

Le diplomate a également exprimé sa conviction que 2024 marquera de nouvelles réalisations pour le Vietnam.

En outre, il a réitéré le plan de l'ambassade de promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'Arabie Saoudite cette année, en encourageant les visites de délégations à tous les niveaux, ainsi qu'en favorisant les échanges entre les deux peuples.

En outre, en 2023, les deux parties ont travaillé en étroite collaboration et se sont soutenues mutuellement lors des forums régionaux et internationaux, tout en négociant activement de nombreux accords pour établir une base solide en vue de renforcer les relations bilatérales.



Selon l'ambassadeur, la coopération économique est un domaine brillant des relations entre les deux pays.

L'Arabie saoudite est actuellement l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam au Moyen-Orient, avec un chiffre d'affaires bilatéral atteignant 2,68 milliards de dollars en 2023.



Ainsi, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1999, les relations de coopération et d'amitié entre l'Arabie saoudite et le Vietnam se sont développées de manière remarquable dans tous les domaines, a estimé l’ambassadeur.



Sur la base des bons résultats obtenus par les deux pays, l'ambassade d'Arabie Saoudite continuera à déployer des efforts pour renforcer les mécanismes de coopération existants, promouvoir activement les échanges de délégations à tous les niveaux entre les deux pays, en particulier les délégations de haut niveau, et servir de passerelle pour rapprocher les peuples des deux pays.

A l'occasion du 25ème anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (21 octobre), l'ambassade prévoit d'organiser cette année une série d'activités commémoratives pour cet événement, à savoir : des programmes d'échanges culturels et artistiques, des expositions et des événements pour promouvoir les investissements commerciaux entre les deux pays.

Après plus d'un an au Vietnam, l'ambassadeur Mohammed Ismaeil A. Dahlwy a exprimé son admiration pour l'histoire et la culture du pays, ainsi que pour la simplicité de la vie des habitants locaux.



L’ambassadeur s'est engagé à contribuer davantage au renforcement de la coopération entre l'Arabie saoudite et le Vietnam, espérant que les deux pays continueront à se développer et à prospérer davantage. Enfin, il a souhaité au gouvernement et au peuple vietnamiens encore plus de prospérité et de développement. -VNA