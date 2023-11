L'ambassadeur du Vietnam en Israël Ly Duc Trung (gauche) rencontre des familles vietnamiennes en Israël. Photo : Vu Hoi - VNA.



La rencontre a eu lieu au domicile de Mme Hong Shuranys, du Comité de liaison de l'Association des Vietnamiens en Israël, résidant actuellement dans la ville de Netanya, au centre d'Israël.



La mission de l’ambassade du Vietnam en Israël s’est renseignée de la santé, la situation de vie, le travail et la psychologie des Viet-kieu et des étudiants vietnamiens pendant plus d'un mois et demi de guerre.



Depuis le début de la guerre, c'était la première fois que l'ambassade rencontrait en personne des représentants de la communauté vietnamienne en Israël, bien que des réunions en ligne aient lieu régulièrement, a déclaré l'ambassadeur Ly Duc Trung, soulignant que l'ambassade était toujours attentive à la protection des citoyens. Tel Aviv (VNA) - Une mission de l'ambassade du Vietnam en Israël a rendu visite le 24 novembre, aux Viêt kiêu et étudiants vietnamiens en Israël , immédiatement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu temporaire entre l'armée israélienne et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza.La rencontre a eu lieu au domicile de Mme Hong Shuranys, du Comité de liaison de l'Association des Vietnamiens en Israël, résidant actuellement dans la ville de Netanya, au centre d'Israël.La mission de l’ambassade du Vietnam en Israël s’est renseignée de la santé, la situation de vie, le travail et la psychologie des Viet-kieu et des étudiants vietnamiens pendant plus d'un mois et demi de guerre.Depuis le début de la guerre, c'était la première fois que l'ambassade rencontrait en personne des représentants de la communauté vietnamienne en Israël, bien que des réunions en ligne aient lieu régulièrement, a déclaré l'ambassadeur Ly Duc Trung, soulignant que l'ambassade était toujours attentive à la protection des citoyens.

La communauté vietnamienne en Israël compte environ 500 expatriés et près de 200 étudiants suivant le programme de formation, ainsi qu'un certain nombre de travailleurs temporaires en Israël. Les Vietnamiens d'outre-mer et les stagiaires ont déclaré qu'heureusement, ils ne vivent pas tous à proximité de la zone de guerre et sont donc toujours en sécurité.



Ces derniers temps, l'ambassade s'est coordonnée avec le Comité de liaison des Vietnamiens en Israël pour maintenir continuellement des contacts, à travers des groupes sur les réseaux sociaux et par zone de résidence, pour informer les gens des dernières nouvelles sur la situation de guerre, mesures pour assurer la sécurité ainsi que les politiques de protection civile dans le pays. -VNA