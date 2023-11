Une mission de l'ambassade du Vietnam en Israël dirigée par l'ambassadeur Ly Duc Trung (2e à droite)rend visite aux stagiaires vietnamiens au Centre international de formation agricole Arava. Photo : VNA



Tel Aviv (VNA) - Le 26 novembre, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu temporaire entre l'armée israélienne et le mouvement islamique Hamas dans la bande de Gaza, une mission de l'ambassade du Vietnam en Israël dirigée par l'ambassadeur Ly Duc Trung a rendu visite aux stagiaires vietnamiens au Centre international de formation agricole Arava (AICAT) dans le Sud d'Israël, selon le correspondant de l'Agence vietnamienne de l’Information (VNA) à Tel Aviv.



Selon l'ambassadeur Ly Duc Trung, le but de cette mission est de recueillir des informations spécifiques liées à la sécurité des stagiaires vietnamiens ; les encourager à rester en contact avec des unités dans le pays et leurs proches ; se conformer aux exigences de l'école concernant les horaires de travail et d'études ainsi qu'aux recommandations des autorités locales pour assurer leur sécurité; promouvoir l’esprit de solidarité et se soutenir mutuellement pour continuer à suivre des cours d’études et d’orientation professionnelle en Israël.



Lors de la rencontre, l'ambassadeur Ly Duc Trung a également discuté avec le Centre des mesures spécifiques pour soutenir et assurer la sécurité des stagiaires, proposer des mesures pour augmenter le nombre d'étudiants vietnamiens dans ce centre dans les temps à venir.



Le Centre AICAT accueille actuellement environ 80 stagiaires vietnamiens. Jusqu’à présent, tous sont en bonne santé et en sécurité.



Ces derniers temps, l'ambassade du Vietnam en Israël a toujours maintenu en permanence des contacts avec les stagiaires via les réseaux sociaux, en organisant des réunions en ligne pour mettre à jour les informations sur la situation, les aider à devenir indépendants et à assurer la sécurité des personnes et des biens. –VNA