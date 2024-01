Lam Dong (VNA) – Comme le Nouvel An lunaire 2024 s’approche, le Comité populaire de la province de Lam Dong a décidé de subventionner près de 80.000 personnes et plus de 11.800 ménages pauvres et quasi pauvres locaux pour un montant total de plus de 65 milliards de dongs.



Plus précisément, les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, telles que les mères héroïnes, les héros des forces armées, les soldats blessés..., recevront une aide de 900.000 à 4.000.000 dongs, en fonction de chaque personne. Pour les ménages pauvres, la somme sera de 800.000 dongs/ménage, et de 600.000 dongs/ménage pour les ménages quasi pauvres…



Les fonds utilisés proviendront des budgets de niveau de district et provincial afin de fournir des subventions à chaque groupe cible différent.-VNA