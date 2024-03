Des passagers à l'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 2 mars (VNA) – L'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville a accueilli 24 000 vols et plus de 3,8 millions de passagers pendant la période de pointe du Têt (Nouvel An lunaire), du 26 janvier au 24 février.Parmi eux, il y avait 8 232 vols internationaux et 16 270 vols intérieurs. Les passagers nationaux constituaient également la majorité avec 2,43 millions de visiteurs, le reste étant des étrangers.L'aéroport a accueilli 817 vols avec plus de 127 400 passagers par jour en moyenne au cours de cette période. Rien que le 18 février, 975 vols ont atterri et décollé de l'aéroport, avec près de 154 000 passagers.Un représentant de l'aéroport a déclaré que le nombre de vols et de passagers pendant le Nouvel An lunaire 2024 a augmenté d'environ 1,42 % sur un an. Dont, le terminal domestique a connu une baisse de 12,15% tandis que le terminal international a connu une hausse de 34,7%.Il s'est coordonné de manière proactive avec les compagnies de taxi et les prestataires de services d'appel basés sur la technologie pour augmenter le nombre de véhicules servant les passagers pendant les vacances, avec les compagnies aériennes pour mettre à jour les horaires de vol et avec les forces compétentes pour assurer la sécurité et l'ordre du trafic, a ajouté le représentant.Le lancement du modèle de prises de décision collaboratives à l'aéroport - Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) à l'aéroport à partir du 1er février a contribué à améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment un taux de ponctualité plus élevé et une meilleure gestion des bagages et du fret grâce à une meilleure planification des vols. – VNA