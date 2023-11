Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vu Hai Ha, a présidé mercredi 8 novembre, une réunion virtuelle avec les Commissions des relations extérieures de l'AN du Laos et l’AN du Cambodge sur les préparatifs de la 1er Conférence de haut niveau entre les AN du Cambodge, du Laos et du Vietnam, prévue en décembre prochain dans la capitale Vientiane du Laos.