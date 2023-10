Le président Vo Van Thuong (droite) a reçu le 17 mai le secrétaire du Conseil national de sécurité de Mongolie, Jadamba Enkhbayar. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La prochaine visite d'État au Vietnam du président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh devrait contribuer à promouvoir l'amitié, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux pays. La visite, du 1er au 5 novembre, aura lieu dans le contexte où les deux pays célèbreront le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2024.

La Mongolie a été l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (le 17 novembre 1954) et le Vietnam est le premier en Asie du Sud-Est avec lequel la Mongolie a établi des relations diplomatiques. Le Président Ho Chi Minh s'est rendu en Mongolie en mai 1955 lors de son premier voyage à l'étranger après le rétablissement de la paix dans le Nord Vietnam.

Ces sept dernières décennies, l’amitié entre les deux pays n’a cessé de se renforcer et de se développer fortement. Le commerce bilatéral a continuellement progressé, passant de 81 millions de dollars en 2021 à 85 millions en 2022, et à 65 millions de dollars au cours des sept premiers mois de cette année.

Les deux pays ont maintenu un soutien mutuel au sein des forums internationaux ainsi que l'échange de visites de hauts dirigeants. Depuis 1979, ils tiennent 18 réunions du Comité intergouvernemental pour renforcer la coopération bilatérale. Ils ont notamment conclu de nombreux accords de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences et technologies.

Les dirigeants vietnamiens et mongols ont partagé le point de vue selon lequel la coopération, notamment en matière de commerce et d'investissement, n'est pas encore à la hauteur du potentiel et des besoins des deux parties. Selon les dirigeants, il reste encore beaucoup de marge pour l'approfondir.

Le Vietnam peut approvisionner la Mongolie en produits agricoles et aquatiques et en matériaux de construction tandis que le Vietnam a une demande de charbon, de métaux et surtout de matériaux destinés à la confection de textile-habillement où la Mongolie possède des atouts.

Lors d'une rencontre avec Jadamba Enkhbayar le 17 mai, le président Vo Van Thuong avait suggéré aux deux pays de faire en sorte d'approfondir leurs relations et leur coopération intégrale dans la nouvelle période. À cette fin, les deux pays devraient accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et prendre des mesures pour faciliter les échanges entre les peuples, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense Phan Van Giang et le ministre de la Défense nationale de Mongolie Gürsediin Saikhanbayar ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord sur l'échange de délégations entre les deux ministères de la Défense. Photo: VNA

Lors d'une rencontre en septembre avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), l'ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Sereejav, a souligné le potentiel de coopération dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, du tourisme et de la pharmacie.

L'ambassadeur de Mongolie au Vietnam a estimé que la création du Conseil d'affaires Vietnam-Mongolie contribuerait à renforcer la coopération dans le commerce. -VNA