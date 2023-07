Hanoi (VNA) – La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s’est rendue du 18 au 20 juillet au Vietnam au cours de laquelle les deux pays ont discuté des mesures visant à promouvoir davantage les liens économiques et la reprise post-pandémie, a indiqué jeudi 20 juillet la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a fait savoir à la presse qu’il s’agit de la première visite au Vietnam de Janet Yellen en tant que secrétaire américaine au Trésor. Elle s’est déroulée dans le contexte où le Vietnam et les États-Unis organisaient diverses activités pour marquer le 10e anniversaire de leur partenariat intégral.Au cours du voyage, les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir davantage les relations économiques et la reprise économique post-Covid-19.Les deux parties se sont également penchées sur les moyens de soutenir la transition énergétique mondiale, en favorisant la coopération dans le domaine de la finance et de la banque, et en renforçant la résilience financière et la stabilité macro-économique.La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a eu des rencontres avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et des responsables de certains ministères et secteurs vietnamiens, a-t-elle encore indiqué. – VNA