Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Au nom des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, le général de division Nguyen Van Nam, commandant du commandement de Hô Chi Minh-Ville et président de l'Association municipale d'amitié Vietnam-Cambodge a rendu visite le 4 janvier, et a offert des fleurs aux cadres et au personnel du Consulat général du Cambodge dans la mégapole du Sud, à l'occasion du 45ème anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979) au Cambodge avec l’aide opportune des soldats volontaires vietnamiens.Félicitant les réalisations obtenues par le peuple cambodgien après 45 ans de renversement du régime génocidaire de Pol Pot, le général de division Nguyen Van Nam a partagé les résultats des activités de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge à Hô Chi Minh-Ville ces derniers temps. Il a affirmé que la ville était toujours l'une des principales localités du pays dans la mise en œuvre d'activités de coopération avec les localités cambodgiennes, en particulier avec la capitale Phnom Penh, contribuant ainsi à promouvoir des relations du bon voisinage et de la coopération intégrale, durable et à long terme» entre les deux pays de plus en plus profond, substantielle et efficace.Selon M. Nguyen Van Nam, dans les temps à venir, l'Association municipale d'amitié Vietnam-Cambodge donnera des conseils à la ville d'organiser et de participer directement à des activités d'échange entre étudiants vietnamiens, lao et cambodgiens à Hô Chi Minh-Ville ; organiser des consultations médicales gratuites pour les Cambodgiens pauvres ; promouvoir les échanges commerciaux entre les entreprises des deux pays...De son côté, M. Chan Sorykan, consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens, et en particulier la force des soldats volontaires vietnamiens, pour avoir rapidement soutenu l'armée et le peuple cambodgiens dans le renversement du régime génocidaire de de Pol Pot, ouvrant un nouveau chapitre pour le Cambodge de paix et de prospérité qu’il est aujourd’hui.Le diplomate cambodgien a dit qu’il travaillerait avec l’administration municipale pour promouvoir davantage les activités de diplomatie populaire, en mettant en œuvre les engagements des dirigeants cambodgiens et vietnamiens approuvés lors de la conférence des Associations d'amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam tenue en novembre 2023 à Tay Ninh. Dans les temps à venir, le Consulat général coordonnera avec les agences compétentes de Hô Chi Minh-Ville pour mettre en œuvre des activités d'échange de jeunes, des rencontres avec des entreprises des deux pays... contribuant ainsi à consolider et à renforcer l'amitié, ey la solidarité entre les deux peuples, a-t-il insisté. –VNA