Hanoi (VNA) – La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a représenté le Vietnam au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda. Photo : VNA

La conférence qui se déroule les 19 et 20 janvier réunit plus de 100 chefs d'État et de gouvernement des pays membres, ainsi que de nombreux dirigeants de pays observateurs et d’organisations internationales.Le Vietnam a été élu vice-président de la Commission du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés, représentant ainsi la région Asie-Pacifique.En marge du sommet, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré le vice-président cubain Salvador Valdés Mesa, la vice-présidente béninoise Mariam Chabi Talata, et le président de l’Assemblée générale des Nations Unies Dennis Francis.Le Vietnam soutient le multilatéralisme et le rôle central des Nations Unies dans la gouvernance mondiale pour faire face aux défis communs, a-t-elle affirmé lors de sa rencontre avec le président de l’Assemblée générale des Nations Unies.Elle a également souligné le rôle important de l’Assemblée générale des Nations Unies pour la promotion de la paix et de la coopération à l’échelle mondiale, promettant la participation active du Vietnam à la réforme des Nations Unies et à l’atteinte des objectifs de développement durable.À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne a invité le président de l’Assemblée générale des Nations Unies Dennis Francis à se rendre au Vietnam dans un proche avenir. – VNA