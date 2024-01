La raffinerie de Dung Quat. Photo: thanhnien.vn



Quang Ngai (VNA) - La raffinerie de Dung Quat, dans la province de Quang Ngai (Centre), après 15 ans d'opération, a officiellement atteint le cap de traitement de plus de 100 millions de tonnes de pétrole brut et de matières premières, a annoncé le 18 janvier la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR).



Ces 15 dernières années, la raffinerie de pétrole de Dung Quat a fonctionné en toute sécurité, atteignant toujours 100 à 110 % de sa capacité, contribuant ainsi à assurer la sécurité énergétique et le développement économique local et national.



Depuis 2009, les revenus totaux provenant de la production et des activités commerciales de la raffinerie se sont élevés à plus de 1.570.000 milliards de dongs, reversant au budget de l'État environ 220.000 milliards de dongs, avec un bénéfice après impôts atteignant plus de 49.200 milliards de dongs.



Selon Nguyen Van Hoi, président du conseil d'administration de la BSR, sa société continuera à acheter des matériaux intermédiaires auprès de partenaires nationaux et étrangers et augmentera la transformation de ces matériaux pour répondre à la demande de carburants du marché selon les directives du gouvernement. -VNA