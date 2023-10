La réunion de promotion des investissements dans la province de Thai Bình à Londres. Photo : VNA



Londres (VNA) - La province de Thai Binh (Nord) s'efforce toujours de créer les meilleures conditions pour tous les investisseurs venant investir sur son sol, dont les entreprises britanniques.

C’est ce qu’a déclaré Ngo Dong Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Binh lors d’une réunion de promotion des investissements dans la province, organisée à Londres le 12 octobre par la province et l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Il a précisé que cette réunion visait à fournir aux investisseurs britanniques des informations sur Thai Binh et ses politiques d'investissement préférentielles dans les domaines de l'industrie, de la santé, de l'éducation et de la culture. ... ainsi que sur le soutien des autorités locales aux investisseurs étrangers, britanniques en particulier.

Il a espéré que la réunion ouvrirait de nombreuses opportunités de coopération entre Thai Binh et le Royaume-Uni dans tous les domaines, notamment l'éducation, l'énergie propre, l'industrie, la finance. Il a affirmé que Thai Binh créerait toujours des conditions optimales aux activités des investisseurs sur son sol.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a affirmé que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni accompagnerait Thai Binh et les entreprises des deux parties dans l'établissement de liens et la mise en œuvre de projets de coopération concrets.

Présent à la réunion, Paul Hoang, président de l'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (UBVK), a souligné les domaines de coopération à long terme entre les deux parties, notamment les énergies renouvelables, l'éducation, le transfert de technologies et les services financiers. Il a affirmé que VBUK était prêt à connecter et à soutenir les entreprises de Thai Binh et du Royaume-Uni dans le cadre d'une coopération mutuellement avantageuse.

Alessandro Antonioli, directeur chargé de l'énergie éolienne pour le Vietnam du groupe BP, a partagé les avantages du développement de l'éolien à Thai Binh. Grâce à ces projets, BP pourrait soutenir cette province vietnamienne dans des domaines environnementaux et sociaux tels que le développement des compétences professionnelles, le développement durable de la communauté, la protection de la biodiversité, le soutien à la pêche. -VNA