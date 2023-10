Le président du Comité populaire de la province de Hoa Binh, Bui Van Khanh, et le président de l'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni, Paul Hoang, signent un document de coopération. Photo : VNA

L'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA

Londres (VNA) - Une conférence sur la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme dans la province de Hoa Binh (Nord) s'est tenue le 11 octobre à Londres, réunissant des organisations, des entreprises britanniques et vietnamiennes.Cet événement a été organisé conjointement par le Comité populaire provincial de Hoa Binh, l’Office du commerce, l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et l'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK).La conférence a permis à la province de Hoa Binh de présenter ses atouts et potentiels aux investisseurs britanniques, ainsi qu’aux entreprises participantes de rechercher des opportunités d’affaires.Lors de l’événement, l'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a indiqué que Hoa Binh et le Royaume-Uni pourraient coopérer dans divers domaines potentiels tels que le tourisme de découverte et l’agriculture de haute technologie pour exporter des produits agricoles de haute qualité vers le Royaume-Uni...De son côté, Bui Van Khanh, président du Comité populaire provincial de Hoa Binh, a assuré que les autorités locales accompagnaient toujours les entreprises dans l’intérêt commun.Selon l’Office du commerce du Vietnam au Royaume-Uni, les exportations de Hoa Binh vers le Royaume-Uni ont connu une évolution positive. Pour la première fois, des fruits tels que des oranges et mandarines de Cao Phong, des pamplemousses rouges de Tan Lac, et plus de 100 autres spécialités agricoles locales..., ont commencé à être exportés vers le Royaume-Uni.Le 13 octobre, la province de Hoa Binh signera un mémorandum de coopération avec le groupe Longdan, le plus grand importateur de produits vietnamiens au Royaume-Uni, pour promouvoir le commerce et l'exportation de produits agricoles typiques de Hoa Binh sur le marché britannique.En outre, le groupe Longdan et la société par actions R.Y.B envisagent de renouveler leur contrat pour continuer à importer des pamplemousses de Dien au Royaume-Uni cette année. A savoir que des pomelos de Dien ont été exportés pour la première fois vers le Royaume-Uni à la fin de l'année dernière.-VNA