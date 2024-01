Hanoï (VNA) - La presse hongroise et roumaine a toujours manifesté un intérêt particulier, rapportant et publiant continuellement de nombreux articles sur la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie et en Roumanie.

Le 18 janvier, le journal électronique "Hungarian Nation" a publié des articles soulignant le développement du "partenariat intégral Vietnam-Hongrie", louant les réalisations de Renouveau du Vietnam. Ils ont estimé qu'avec l'efficacité de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et de l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), les perspectives de promotion des relations bilatérales dans les temps à venir étaient grandes.

Le journal a continué à publier le 20 janvier l'article de recherche approfondi "L'Europe centrale et orientale peut apprendre beaucoup de choses du Vietnam" du commentateur Klemensits Péter, collaborateur scientifique principal du Centre de l’Asie - Europe, Université Neumann János (Budapest). L’article a affirmé que les pays d'Europe centrale et orientale pouvaient apprendre beaucoup du Vietnam, notamment en matière d'équilibre des relations avec de grandes puissances et a hautement apprécié le développement économique du Vietnam après plus de 35 ans de mise en oeuvre du Renouveau.

Le quotidien MagyarNemzet du 19 janvier a publié l'article "Le Vietnam crée de grandes opportunités", estimant hautement la croissance économique rapide du pays et jugeant importante cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh. Les documents signés entre les deux parties créeront de grandes opportunités d'exportation et d'investissement pour l'économie hongroise.



Par ailleurs, de nombreux sites d'information électronique tels que Index.hu, Origo.hu, Magyarhirlap.hu en Hongrie ont tous hautement apprécié la visite du chef du gouvernement vietnamien, tout en saluant ses réalisations politiques, diplomatiques et économiques du Vietnam.



En Roumanie, l'opinion publique et la presse ont également manifesté un intérêt particulier pour la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays.

Le journal en ligne "Voice of Maramures" a publié un article mettant l'accent sur l'amitié traditionnelle Roumanie-Vietnam, félicitant le Parti communiste du Vietnam pour avoir mis en œuvre avec succès la politique "Doi Moi", avoir édifié une économie de marché à orientation socialiste, avoir intégré profondément à l'internationale. L’article a affirmé que la visite de Pham Minh Chinh - qui a étudié et travaillé en Roumanie - porterait les relations entre les deux pays vers de nouveaux sommets.



D'autres journaux électroniques roumains, tels que hotnews.ro, ground.news, lumea.ro, ziarulprofit.ro, ont publié simultanément des articles sur la visite du chef du gouvernement vietnamien en Roumanie, citant les propos du ministre roumain de l’Economie, des Entreprises et du Tourisme sur les réalisations dans la mise en œuvre de la politique de "diplomatie du bambou" du Vietnam.

Une série d'articles "Le Vietnam, le nouveau tigre asiatique » du professeur Dr P. Suian, parue le 20 janvier sur le journal Cotidianul ont souligné les réalisations impressionnantes du Vietnam après plus de 35 de Renouveau, sous la direction du Parti communiste. Le Vietnam s’efforce de devenir l’un des premiers pays au monde à entrer dans la révolution industrielle 4.0, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA).



L'article "Les relations Vietnam-Roumanie entrent dans une nouvelle phase" du journal Cotidianul a affirmé que le Vietnam avait développé une économie de marché à orientation socialiste, obtenant de nombreux résultats impressionnants. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a été très apprécié pour son esprit drastique qui a permis de réaliser des avancées dans la gestion du pays. - VNA