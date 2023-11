Des représentant de la police de la province de Lao Cai et du département de la police du xien de Hongheu , province chinoise du Yunnan signent un protocole d'accord, indiquant clairement l'orientation de la coopération. Photo: cand.com.vn

Lao Cai (VNA) - Le directeur adjoint de la police provinciale de Lao Cai (Nord), le colonel Trân Quôc Huy et le chef du département de la police du xien de Hongheu, province chinoise du Yunnan, Huáng Bì Zhōng, se sont entretenus le 14 novembre à Lao Cai.

Les deux parties ont évalué la situation de la coopération et les résultats de l'accord entre les deux parties sur la coopération dans la prévention et la lutte contre divers types de crimes tels que les délits et crimes liés à la drogue, la prévention et le contrôle des activités illégales d’entrée et de sortie dans la zone frontalière.

Selon le colonel Trân Quôc Huy, depuis 2022, les deux parties ont conseillé efficacement les autorités locales sur les politiques et les mesures visant à assurer la stabilité, la sécurité et la sûreté des zones frontalières, ainsi que sur les événements politiques et culturels importants des deux pays.

Dans le contexte d'évolution compliquée de l'épidémie de COVID-19, en 2022, les deux parties ont bien coordonné l'échange d'informations et la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle, aidant ainsi les deux pays à bien contrôler la situation et à empêcher la propagation de l'épidémie dans les zones frontalières.

Le travail de lutte et de prévention des activités d'entrée et de sortie illégales est déployé régulièrement, afin de minimiser les activités de tous les types de crimes....

Huáng Bì Zhōng a souligné de son côté que les résultats de la coopération dans la lutte contre la criminalité dans les zones frontalières ces derniers temps ont contribué au maintien d'un environnement pacifique et stable, au service du développement socio-économique des localités frontalières des deux pays.

À l’issue de leur entretien, les deux parties ont signé un protocole d'accord, indiquant clairement l'orientation de la coopération sur un certain nombre de sujets clés et fondamentaux, afin de maintenir une bonne coordination et un bon échange d'informations, développant les relations amicales entre les deux parties. -VNA