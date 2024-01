Le président letton Edgars Rinkevics (centre) reçoit l'ambassadeur du Vietnam en Lettonie Tran Van Tuan. Photo : VNA

Riga, 24 janvier (VNA) – Le président letton Edgars Rinkevics a exprimé le 24 janvier son désir de renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, dans le but d'approfondir les relations bilatérales et d'apporter des avantages pratiques aux peuples des deux pays.Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en Lettonie Tran Van Tuan, venu présenter sa lettre de créance, Edgars Rinkevics s'est dit satisfait du développement heureux des relations entre le Vietnam et l'Union européenne (UE) en général et la Lettonie en particulier, notamment dans les domaines économique et politique et commercial.Le président Edgars Rinkevics a également souligné la présence croissante d'étudiants vietnamiens excellant sur le plan académique dans les établissements d'enseignement lettons.Tran Van Tuan, pour sa part, a transmis à l'hôte les salutations chaleureuses et les vœux du président Vo Van Thuong et d'autres dirigeants vietnamiens de haut rang.Il a affirmé que le Vietnam valorise et souhaite toujours développer davantage les relations amicales et la coopération multiforme avec la Lettonie.En sa qualité, il s'est engagé à déployer des efforts dévoués pour faire progresser les relations bilatérales dans tous les domaines.À l’avenir, l’ambassade collaborera avec les autorités lettones pour organiser la visite d’une délégation commerciale au Vietnam début 2025 afin d’explorer les opportunités.Le même jour, l'ambassadeur vietnamien a rendu une visite de courtoisie au vice-président du Parlement letton Janis Grasbergs, au cours de laquelle les deux parties ont discuté de questions mondiales et régionales d'intérêt commun, ainsi que de mesures visant à renforcer les relations Vietnam-Lettonie dans les temps à venir. - VNA