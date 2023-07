Hanoi (VNA) – Sport individuel par excellence, le yoga est de plus en plus populaire au Vietnam. Ayant pour thème “un monde, une seule santé”, laJournée internationale du yoga 2023 a été organisée dans 35 provinces et villes au Vietnam.

Nhập mô tả cho ảnh

Selon les statistiques des Nations unies, quelque 2 milliards de personnes pratiquent le yoga dans le monde, dont 300 millions le pratiquent quotidiennement. Le Vietnam compte plus de 4.300 clubs de yoga avec près de 600.000 pratiquants réguliers, ainsi que des millions de pratiquants occasionnels.

Cette année, la Journée internationale du yoga (21 juin), initiée par l’ambassade d’Inde, a été organisée dans 35 provinces et grandes villes vietnamiennes avec la participation d’environ 10.000 personnes. Il s’agit d’une activité significative pour célébrer le 51e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Inde (1972-2023), promouvoir les cultures et les sites touristiques des deux pays, et sensibiliser aux bienfaits du yoga sur la santé.

Performances de yoga

Parmi les lieux prestigieux figurant au programme, on peut citer le sommet Fansipan, province septentrionale de Lào Cai, le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) au cœur de Hanoï, ainsi que d’autres endroits à travers le pays.

Spectacle d’un millier de yogis dans la matinée du 18 juin au lac Hoàn Kiêm, à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam est co-sponsor de la résolution des Nations unies visant à créer la Journée internationale du yoga. Il est également un partenaire essentiel de l’Inde dans la promotion et la célébration de cette journée. La popularité croissante de ce sport au Vietnam témoigne d’une prise de conscience profonde des avantages de la pratique du yoga dans le pays, ainsi que de son rôle dans le renforcement des liens culturels et humains entre les deux nations. L’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, souligne que le yoga est une discipline ancrée dans une tradition vieille de 5.000 ans en Inde.

Le yoga met l’accent sur les valeurs de pleine conscience, de modération, de discipline et de persévérance. Son essence est l’équilibre, non seulement du corps mais aussi celui entre l’esprit et le corps, et de la relation entre l’humain et le monde.

Plus de 1.500 personnes ont participé à une performance de yoga sur le thème “Un monde, une santé” qui a eu lieu le 18 juin au parc Biên Dông, dans la ville de Dà Nang (Centre). L’événement a réuni des experts, des instructeurs de yoga indiens, des touristes internationaux, ainsi que des membres d’une cinquantaine de centres, clubs et amateurs de yoga dans les provinces de Dà Nang, Quang Nam, Quang Ngai et Thua Thiên Huê (Centre). L’événement a été organisé par l’Union des organisations d’amitié de la ville, l’Association d’amitié Vietnam - Inde, l’Association du yoga de Dà Nang et l’ambassade de l’Inde au Vietnam.

Le programme a contribué à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre les peuples vietnamien et indien, tout en encourageant la pratique du sport et en promouvant l’image dynamique et hospitalière des habitants de Dà Nang auprès des touristes nationaux et internationaux.

Pour l’harmonie et la paix

Célébration de la Journée internationale du yoga avec la participation de plus de 500 yogis, le 20 juin dans la zone touristique de Tam Chuc, à Hà Nam. Photo : VNA

Dans la province de Hà Nam (Nord), la 9e Journée internationale du yoga a été célébrée le 20 juin dans la zone touristique de Tam Chuc, sur le thème “Le yoga pour l’harmonie et la paix”. Co-organisé par le Comité populaire de la province de Hà Nam et l’ambassade d’Inde au Vietnam, l’événement était destiné à sensibiliser aux soins de santé de la population et à apporter de nouvelles valeurs sur la qualité de vie mais aussi à contribuer au renforcement de la solidarité et de l’amitié entre les deux pays.

Le programme a attiré la participation d’experts, d’instruc-teurs de yoga indiens, de touristes et amis étrangers amateurs de yoga et plus de 500 yogis membres des clubs locaux qui ont participé à des exercices de yoga artistique, diffusant ainsi l’esprit “un monde, une seule santé” dans la communauté.

“Il s’agit d’une activité spéciale riche en couleurs culturelles des deux pays”, a déclaré Ta Dinh Quyên, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Hà Nam, chef du comité d’organisation du programme. “Cette activité a contribué à renforcer et à cultiver la bonne amitié entre le Vietnam et l’Inde et, en même temps, à encourager la pratique du sport et à améliorer la santé. Elle visait à promouvoir l’image dynamique et hospitalière des gens de Hà Nam auprès des touristes nationaux et internationaux”, a-t-il indiqué. – CVN/VNA