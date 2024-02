Hanoi (VNA) – Les exportations de riz du Vietnam devraient poursuivre leur trajectoire ascendante cette année vers l’objectif de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Pour renforcer les exportations vers des marchés exigeants, le Vietnam accorde une attention particulière à l’hygiène alimentaire et à la qualité de ses produits. Photo: VNA





Le marché mondial du riz reste tendu en raison des fluctuations de la production et de la demande, ainsi que des politiques connexes des principaux pays exportateurs. Par conséquent, l’innovation dans la production et la gestion flexible des exportations sont des conditions cruciales pour que la filière riz vietnamienne atteigne ses objectifs de croissance.



Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, malgré une tendance au rétrécissement de la superficie cultivée en riz à l’échelle nationale, le secteur agricole vise à maintenir une plantation stable de 7,1 millions d’hectares en 2024. La production de céréales devrait dépasser 43 millions de tonnes, dont environ 8 millions de tonnes destinées à l’exportation.



Les prévisions de cette année suggèrent également que les prix des intrants agricoles resteront élevés, avec des risques potentiels d’épidémies de maladies des cultures ainsi que de graves sécheresses et pénuries d’eau induites par El Niño.



Le secteur agricole devrait donc demander aux localités d’ajuster leurs plans de production et de structurer des saisons de récolte appropriées pour stabiliser l’approvisionnement en riz, en particulier les sources de haute qualité destinées à l’exportation.



S’engageant dans des activités de production innovantes, de nombreuses entreprises se concentrent sur le développement de variétés et sur la fourniture de solutions agricoles scientifiquement durables aux agriculteurs.



Début février, le riz brisé à 5% du Vietnam était vendu à l’étranger à 638 dollars la tonne, dépassant de 10 dollars la tonne le riz thaïlandais de même qualité. Selon l’Association des vivres du Vietnam (VFA), les prix à l’export devraient augmenter dans les temps à venir, car de nombreux pays commencent à augmenter leurs importations et l’Inde continue à interdir l’exportation de riz blanc non basmati pour garantir un approvisionnement adéquat pour les consommateurs indiens et d’atténuer la hausse des prix sur le marché intérieur.

Récolte du riz dans la commune de Thanh Phu, district de Vinh Thanh, ville de Cân Tho. Photo : VNA



Par ailleurs, les informations du Département national d’assurance de la qualité des produits agro-sylvico-aquatiques (NAFIQAD) révèlent que la production mondiale de riz pourrait approcher les 520 millions de tonnes cette année, tandis que la consommation approche les 525 millions de tonnes, ce qui indique une potentielle pénurie.

Par conséquent, les entreprises de transformation et d’exportation du riz doivent surveiller le marché pour exécuter efficacement les contrats existants et nouveaux, en tenant compte à la fois du prix et de la qualité.

Nguyên Viêt Anh, directeur général d’ORIENT Rice Co. Ltd, a déclaré qu’il estimait qu’étant donné les fluctuations du marché, l’indice d’adaptabilité des entreprises était extrêmement important, car chaque année apporte de nouveaux scénarios et il n’y a aucune leçon tirée de l’année précédente qui puisse être appliqué efficacement dans l’année suivante.

Le riz reste un produit essentiel à l’échelle mondiale ainsi qu’au Vietnam. Dans un avenir proche, il existe donc d’importantes opportunités de production et de commerce dans ce domaine. Il est essentiel que les entreprises exportatrices améliorent leur adaptabilité et leur flexibilité pour tirer parti des opportunités. – VNA