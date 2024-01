La Fête nationale de Cuba célébrée à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 15 janvier une rencontre pour célébrer le 65e anniversaire de la Fête nationale de Cuba (1er janvier 1959 - 1er janvier 2024).

Truong Thi Hien, présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba à Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu'après plus d'un demi-siècle, les relations de solidarité, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba se sont constamment consolidées et développées dans tous les domaines.

L'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de la mégapole du Sud collaboreront étroitement avec le Consulat général de Cuba à Hô Chi Minh-Ville pour organiser des événements d'amitié et d'échange culturel entre les deux peuples, a-t-elle fait savoir.

Selon Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, Cuba est l'un des pays dotés des meilleurs systèmes de soins de santé au monde. Elle a émis le souhait de continuer de coopérer et de soutenir Hô Chi Minh-Ville dans ce domaine.



Cuba s'est engagé à développer les relations économiques, commerciales et d'investissement avec le Vietnam, ainsi qu'à collaborer dans la promotion des échanges entre les jeunes, pour renforcer l'amitié spéciale entre les deux pays, a-t-elle déclaré. -VNA