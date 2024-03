Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville et l’ambassade de Bulgarie au Vietnam ont co-organisé vendredi 1er mars une cérémonie marquant la Fête nationale bulgare (3 mars 1878-2024) dans la mégapole du Sud.

L’ambassadeur de Bulgarie au Vietnam, Pavlin Todorov, recevant des bouquets de fleurs de félicitations de la part de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville et de l’Association d’amitié Vietnam-Bulgarie de Hanoi. Photo: VNA L’ambassadeur de Bulgarie au Vietnam, Pavlin Todorov, recevant des bouquets de fleurs de félicitations de la part de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville et de l’Association d’amitié Vietnam-Bulgarie de Hanoi. Photo: VNA

S’adressant à l’événement, l’ambassadeur de Bulgarie au Vietnam, Pavlin Todorov, a déclaré qu’il s’agissait d’un acte visant à préserver la mémoire de la Bulgarie au Vietnam et à contribuer au développement des relations entre les deux nations.Le diplomate a déclaré que l’amitié traditionnelle Vietnam-Bulgarie avait été préservée et développée dans divers domaines. Outre des relations politiques et diplomatiques solides, leurs relations économiques et commerciales ont connu des développements positifs et marge de manœuvre pour s’améliorer dans les temps à venir.Les domaines potentiels de coopération bilatérale comprennent également la science et la technologie, l’énergie, l’industrie, l’agriculture, les soins de santé, les technologies de l’information, le tourisme, l’éducation et la formation ainsi que la coopération décentralisée, a-t-il noté.Les échanges humains et culturels entre les deux pays jouent un rôle crucial dans le renforcement de leurs relations, a-t-il ajouté.En réponse, la présidente de l’Association municipale d’amitié Vietnam-Bulgarie, Hoàng Thai Lan, a déclaré que les deux pays entretenaient des liens d’amitié de longue date, la Bulgarie étant l’un des dix premiers pays au monde à reconnaître l’indépendance du Vietnam et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 8 février 1950. En 2013, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération.Au cours des 74 dernières années, les gouvernements et les peuples des deux pays ont sans cesse cultivé leurs relations d’amitié traditionnelle dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, la culture, la science, l’éducation et la sécurité et la défense, a-t-elle souligné. – VNA