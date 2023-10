Une délégation du ministère indien des Affaires étrangères conduite par le ministre S. Jaishankar a visité le 15 octobre la province de Bac Ninh (Nord) et a assisté à la cérémonie d'inauguration d'une statue du célèbre poète et écrivain indien Rabindranath Tagore dans la ville de Bac Ninh.

Six paires de compétiteurs d'arts martiaux du Vietnam, de la Thaïlande, des Philippines, de la République de Corée et de l'Iran s'affronteront au tournoi All Star Fight 2023 à Hô Chi Minh-Ville le 14 octobre.