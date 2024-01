Une entreprise dans le Parc industriel de Yen Phong, province de Bac Ninh (Nord). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La confiance des entreprises européennes opérant au Vietnam se redresse puisque l'indice de confiance des entreprises (Business Confidence Index-BCI) a atteint 46,3 points au quatrième trimestre 2023, selon le rapport publié le 8 janvier par la Chambre de commerce européenne au Vietnam ( EuroCham ).D’après le président d'EuroCham, Gabor Fluit, il y a une tendance positive dans la confiance des entreprises européennes au Vietnam. Le monde des entreprises européennes s'est également dit convaincu d'avoir surmonté ce qui est considéré comme la période économique la plus difficile.Le dernier trimestre 2023 a connu une nette augmentation de la satisfaction des entreprises. Les entreprises confiantes en leur situation actuelle sont passées de 24% au troisième trimestre à 32% au quatrième. Les perspectives pour le premier trimestre 2024 sont également positives, avec 29% des entreprises qui considèrent leurs perspectives comme "excellentes" ou "bonnes". En outre, 31% des entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs au premier trimestre 2024 et 34% ont l’intention d’augmenter leurs investissements.Le rapport de BCI a montré qu’en 2023, l’accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) a été de plus en plus exploité par les entreprises. Cependant, le rapport révèle également les difficultés dans l'exploitation de son potentiel. Environ 13% des entreprises interrogées ont cité « l'incertitude ou le manque de compréhension de l'accord » comme principal obstacle, suggérant la nécessité de plus de clarté dans le partage des informations autour des dispositions de l'accord. En plus de cela, les "procédures de dédouanement opaques et longues" constituent aussi un obstacle qui pourrait freiner les avantages de l'accord commercial.Face à la concurrence économique croissante dans la région et le monde, le Vietnam devrait continuer à perfectionner ses politiques et ses stratégies pour attirer et maintenir les investissements directs européens. Il est également important de se concentrer sur la simplification des procédures administratives, d'investir dans les infrastructures pour réduire les coûts logistiques et d'améliorer les qualifications de la main-d'œuvre... afin d'aider le Vietnam à maintenir sa compétitivité et sa croissance, ont recommandé des experts d’EuroCham. -VNA