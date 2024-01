Tokyo, 17 janvier (VNA) – Une délégation du consulat général du Vietnam à Osaka a remis le 15 janvier des milliers de fournitures essentielles aux autorités de la ville de Higashiosaka afin de livrer des secours aux personnes touchées par le récent tremblement de terre dans la préfecture d'Ishikawa.

Lors de la cérémonie de remise. Photo : VNA

L'aide humanitaire, offerte par des associations, des entreprises et des communautés vietnamiennes au Japon, comprenait 1.000 caisses d'eau minérale, 500 boîtes de désinfectant antiseptique pour les mains et 1.000 kits d'hygiène.

Lors de la cérémonie de remise, le maire de Higashiosaka a remercié la communauté vietnamienne du Japon pour son soutien et a affirmé que ces marchandises seraient envoyées dans les zones les plus difficiles.

Le 6 janvier, le consulat général d'Osaka, l'Association vietnamienne du Kansai et diverses autres associations ont mobilisé 600 ensembles de biens essentiels, qui ont été directement livrés aux citoyens vietnamiens et aux résidents locaux d'Ishikawa concernés.

Ishikawa, où vivent plus de 5.000 résidents vietnamiens, a récemment été la plus durement touchée par le séisme et le tsunami majeurs du 1er janvier. Immédiatement après les catastrophes, le consulat général a guidé les associations et les entreprises vietnamiennes de la région pour créer un comité de mobilisation de fonds, apportant une assistance aux victimes. et mettre en œuvre rapidement les plans de secours.- VNA