Ottawa, 24 janvier (VNA) – La stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique peut contribuer à renforcer sa coopération éducative avec le Vietnam et à renforcer les liens entre les deux communautés d'affaires, a apprécié la directrice générale de Coopération Canada, Kate Higgins.

Kate Higgins a déclaré à un journaliste de l'Agence vietnamienne d’Information au Canada que la stratégie peut également faire progresser la collaboration pour la paix et la sécurité entre les pays de la région.

Lancée en novembre 2022, la stratégie décennale devrait voir le Canada dépenser 2,5 milliards de dollars canadiens au cours des cinq premières années pour atteindre les objectifs de promotion de la paix, de la résilience et de la sécurité, accroître les investissements commerciaux et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, investir dans les gens et de les connecter , construire un avenir durable et vert et consolider les partenariats.



Selon Kate Higgins, malgré les objectifs stratégiques multiformes, l’objectif principal réside dans l’établissement de liens humains. En fait, il sert de catalyseur à la mise en œuvre d'initiatives canadiennes telles que la « Trade Gateway » en Asie du Sud-Est et celle visant à faire du Canada un partenaire actif dans cette région.



Également sur le sujet, TB Nguyen, directeur du Conseil d'affaires Canada-ASEAN (CABC), a souligné que le commerce et les investissements avec la région, en particulier avec l'ASEAN, constituent un élément crucial de la stratégie.



Le Vietnam est actuellement le principal partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN et est depuis longtemps considéré comme la porte d'entrée des entreprises canadiennes dans cette région. Les deux pays ont récemment conclu une année dynamique remplie d'une série d'activités commémorant leur 50e anniversaire diplomatique.



Christopher MacLennan, vice-ministre canadien chargé des Affaires mondiales, a quant à lui reconnu le rôle important du Vietnam dans la région, ce qui en fait une destination extrêmement importante pour le Canada. Les deux pays entretiennent des relations positives de longue date, le Vietnam bénéficiant d’un soutien au développement dans divers secteurs. Cependant, le Canada vise à améliorer et à moderniser davantage ses relations dans des domaines allant de la sécurité et de la sûreté au changement climatique et au commerce. - VNA