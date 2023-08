Hanoï (VNA) – La circulaire n° 06/2023/TT-NHNN modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la circulaire n° 39/2016/TT-NHNN du 30 décembre 2016 du Gouverneur de la Banque d'État sur les activités de prêt des établissements de crédit, des succursales de banques étrangères à la clientèle, ne contient aucune disposition interdisant aux établissements de crédit d'accorder des prêts pour la réalisation de projets immobiliers.C’est ce qu’a affirmé Pham Chi Quang, directeur du Département de la politique monétaire de la Banque d'État.Selon Pham Chi Quang, la Banque d'État et le système bancaire créent toujours des conditions favorables pour aider les entreprises immobilières et le marché immobilier à se développer sainement et durablement. En effet, l'encours des crédits dans le secteur immobilier a augmenté régulièrement au fil des ans et a atteint plus de 2,7 millions de milliards de dongs, soit 21,63 % de l'encours total des prêts de l'économie.La circulaire n° 06/2023/TT-NHNN a fait de grands progrès par rapport à la circulaire n° 39/2016/TT-NHNN, créant des conditions favorables pour l’accès des clients aux prêts bancaires.