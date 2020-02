Kiêu Hanh Morel est une artiste à part entière. En admirant ses toiles, on n’a qu’une envie, c’est d’être avec ces paysans, ces pêcheurs et ces femmes âgées, de découvrir l’artisanat traditionnel.

Dans la culture vietnamienne, la chique de bétel constitue un élément indispensable lors des cérémonies de fiançailles et de mariage.

L'ambassade du Vietnam en Australie participe à un festival multiculturel qui s'est ouvert le 21 février à Canberra pour promouvoir la beauté des terres et des habitants vietnamiens auprès des Australiens.

Le président du comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung a exhorté les deux parties à faire de l’échange culturel un pilier de la coopération entre la capitale vietnamienne et la Malaisie.

L’escrimeur vietnamien Vu Thanh An participe à la Coupe du monde d’escrime 2020 qui s’ouvre aujourd’hui 21 février en Pologne, dans le but de gagner plus de points pour participer aux Jeux Olympique 2020.