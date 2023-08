L’accélération du décaissement des fonds d’investissements publics contribue grandement à doper la croissance économique de Quang Ninh

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh se concentre sur la restructuration des investissements publics, en mettant l'accent sur les projets d'infrastructures de transport, les services portuaires ainsi que les parcs industriels.

La province septentrionale de Quang Ninh a créé un groupe de travail chargé d'accélérer la mise en œuvre des projets utilisant le fonds budgétaire provincial en 2023. Ce groupe est chargé de proposer des mesures visant à surmonter les difficultés dans la production et le commerce, et à promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public.

Ainsi, la localité demande aux services, agences, collectivités locales et investisseurs d'accélérer l'inspection et de résoudre rapidement les problèmes liés au décaissement des capitaux. Parallèlement, elle encourage l'achèvement des procédures d'investissement pour les nouveaux projets lancés dans le cadre du plan d'allocation des fonds publics.

En 2023, Quang Ninh prévoit de mobiliser 14.800 milliards de dôngs de fonds publics, dont 1.271 milliards prélevés sur le budget central et 8.975 milliards sur le budget provincial. La province a alloué ces fonds à des dizaines de projets, dont plusieurs projets clés tels que la route reliant l'autoroute Ha Long - Hai Phong au chef-lieu de Dông Triêu, la rénovation du tronçon de la route provinciale 342 dans le district de Ba Che et l’élargissement de la route provinciale 334.

Lever les obstacles

La province met l’accent sur la simplification des processus et des procédures afin de lever rapidement les obstacles au décaissement, de réduire les délais d’évaluation des projets d’investissement et les délais d’approbation des permis de planification et de construction.

Elle examine le plan d’allocation des capitaux d’investissement public en 2023 afin de l’ajuster, en accordant la priorité aux projets à forte capacité de décaissement et projets prioritaires. De plus, Quang Ninh donne une attention particulière à l’allocation de fonds suffisants pour finaliser les indemnisations et la libération des terrains dans les zones éligibles. -CVN/VNA