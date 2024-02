Jakarta (VNA) - L'île de Bali, en Indonésie, a commencé le 13 février à imposer aux touristes étrangers une taxe de 150.000 roupies (environ 10 dollars) destinée à préserver cette "île des Dieux".



Ce prélèvement vise à protéger la culture et l'environnement à Bali, selon le gouverneur par intérim de Bali, Sang Made Mahendra Jaya.



Les frais doivent être payés en ligne via le portail "Love Bali" et s'appliquent aux touristes étrangers arrivant à Bali depuis l'étranger ou depuis d'autres régions d'Indonésie. La taxe ne s'applique pas en revanche aux touristes indonésiens.



Près de 4,8 millions de touristes ont visité Bali entre janvier et novembre de l'année dernière, selon les chiffres officiels, alors que Bali se remettait de la pandémie de COVID-19.



L'île tropicale s'est en outre engagée à sévir contre les incivilités de touristes après plusieurs incidents, notamment des étrangers dénudés dans des temples ou des sites sacrés, qui ont choqué la population de l'île en majorité hindoue. L'année dernière, le gouvernement local a publié un guide destiné aux touristes expliquant les comportements à éviter. -VNA