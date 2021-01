Les enfants à la bibliothèque "Dream Plus Library ". Photo: SGGP

Hanoï (VNA) - La bibliothèque pour enfants « Dream Plus Library » a été inaugurée jeudi 27 jqnvier à Hanoï.

Il s’agit d’un projet lancé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans le but de construire un espace culturel et de lecture pour les enfants vietnamiens. Il permettra également aux enfants de découvrir la culture sud-coréenne via des activités musicales et de la projection des films.

La bibliothèque, d’une superficie d 400 m², est construite dans l’espace de la Bibliothèque de Hanoï, 47 rue Ba Trieu. Elle présente environ 400 ouvrages, dont des ouvrages littéraires vietnamiens et sud-coréens en langue vietnamienne. –VNA